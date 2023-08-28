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Чай для диабетиков

Диабет — серьезное заболевание, независимо от его типа. Обязательный контроль уровня сахара становится частью жизни диабетиков, а его резкие изменения вызывают настоящий стресс и страх. Избежать этого поможет поддержание глюкозы в крови на стабильном уровне, а также хотя бы временный отказ от сахаропонижающих препаратов на 1-2 месяца. Китайская народная медицина создала для этого эффективный травяной сбор, который можно заваривать и пить, как чай для диабетиков. В нашей аптеке вы можете заказать этот продукт по доступной цене и с доставкой.

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Особенности чая для диабетиков
В состав лечебного чая входят растения, выражено действующие на уровень глюкозы и дополнительно защищающие почки и печень от побочных эффектов вашей медикаментозной терапии. В сбор включены женьшень, боярышник, одуванчик, ягоды годжи, ючжу, лотос, гардения, купена, кассия и жимолость.

В комплексе при ежедневном приеме они оказывают такое действие:
  • Нормализация уровня глюкозы
  • Снятие симптоматики диабета
  • Улучшение общего состояния
  • Исчезновение сухости на слизистых и коже
Также чайный сбор работает, как профилактика диабетических осложнений, например, половой дисфункции, диабетической стопы, снижения качества зрения и т. д.


При соблюдении схемы употребления чая его терапевтический эффект проявляется в течение 2−4 недель. Курс 2−3 месяца дает возможность сделать паузу в приеме сахаропонижающих препаратов на 1−2 месяца.


Однако предварительно не забудьте проконсультироваться с вашим наблюдающим врачом.
Как пить наши фиточаи?
1
Взять порцию порошка
В день необходимо принимать один пакетик фиточая. В один пакетик входит 20 г порошка для заваривания. Это достаточно большой объем, поэтому для удобства приема один пакетик можно разделить на три захода, выпить часть пакетика утром, часть днем и вечером.
2
Заварить порошок
Залить порцию порошка кипятком, размешать и подождать 10-15 минут. Вот Ваш фиточай и готов!
3
Выпить фиточай
Рекомендуется принимать после часа после еды
У нас вы можете купить китайский фиточай от сахарного диабета
Мы предлагаем купить чай для диабетиков, соответствующий оригинальной рецептуре, безопасный и с проверенной эффективностью. Для бесплатной консультации и заказа фиточая позвоните нашему менеджеру — он поможет с каждым вопросом.
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