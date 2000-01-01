Мазь от обморожения

Состав: астрагал, корень женьшеня Санчи, воробейник лекарственный, гвоздичное дерево, женьшень, масло змеи, софора желтоватая, корень дудника китайского, сафлор красильный, камфора, книдиум Монье, натуральный витамин Е Фармакологическое действие: глубокое увлажнение, питание кожи, заживление трещин и ранок Показания к применению: обморожение кожи, холодовой дерматит, сухость и шелушение, трещины на коже Способ применения: тщательно промыть повреждённый участок кожи, аккуратно вытереть насухо, массирующими движениями нанести небольшое количество мази; можно наносить на все части тела Объем: 30 г Срок хранения: 2 года
Область применения: Обморожение, сухость кожи, трещины на коже