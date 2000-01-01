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Гель от простатита

1300,00
р.
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Состав геля: софора желтоватая, красный шалфей, черноголовка обыкновенная, шлемник байкальский, одуванчик монгольский, горянка крупноцветковая, пион Вича, эфирное масло барнеола, ацетат хлоргексидина
Содержание ацетата хлоргексидина: 0,10%-0,30%
Фармакологическое действие: бактерицидное, противовоспалительное
Биологическое действие: бактерицидное действие при кандидозе, заражении золотистым стафилококком и кишечной палочкой
Показания к применению: простатит, аденома простаты
Форма выпуска: гель, 6 одноразовых мини-шприцов (выдавливают гель) по 3 г
Способ применения: ректально
Рекомендуемая частота применения:
При легкой степени заболевания и для профилактики: первые 3 дня лечения - 3 дня подряд 1 раз в день на ночь, в последующие дни лечения - день через день,1 раз в день на ночь. Дозировка может корректироваться пациентом самостоятельно исходя из его самочувствия.
При тяжелой степени заболевания (хронический простатит, аденома простаты и др.): рекомендуется применять ежедневно 2 раза в день (утром и вечером).

Область применения: Простатит и аденома простаты

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