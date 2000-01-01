Гель от простатита

Состав геля: софора желтоватая, красный шалфей, черноголовка обыкновенная, шлемник байкальский, одуванчик монгольский, горянка крупноцветковая, пион Вича, эфирное масло барнеола, ацетат хлоргексидина Содержание ацетата хлоргексидина: 0,10%-0,30% Фармакологическое действие: бактерицидное, противовоспалительное Биологическое действие: бактерицидное действие при кандидозе, заражении золотистым стафилококком и кишечной палочкой Показания к применению: простатит, аденома простаты Форма выпуска: гель, 6 одноразовых мини-шприцов (выдавливают гель) по 3 г Способ применения: ректально Рекомендуемая частота применения: При легкой степени заболевания и для профилактики: первые 3 дня лечения - 3 дня подряд 1 раз в день на ночь, в последующие дни лечения - день через день,1 раз в день на ночь. Дозировка может корректироваться пациентом самостоятельно исходя из его самочувствия. При тяжелой степени заболевания (хронический простатит, аденома простаты и др.): рекомендуется применять ежедневно 2 раза в день (утром и вечером).