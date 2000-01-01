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Назальные капли Ринофреш
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Состав:
сентипеда малая, борнеол дерева Капур, кунжутное масло, сапожниковия, магнолия, воробейник лекарственный, форзиция, масло мяты перечной
Фармакологическое действие:
спазмолитическое
противовоспалительное
увлажняющее
восстановление слизистой оболочки носа
Показания к применению:
заложенность носа
чувство зуда в носу
сухость в носу
частое чихание
затрудненное дыхание
ухудшение обоняния
хронический ринит
аллергический насморк
гипертрофия носовых раковин
атрофический ринит
синусит
медикаментозный ринит (лекарственно-индуцированный ринит)
Способ применения:
а) запрокинуть голову, закапать 1−2 капли
в) смочить ватную палочку, обмазать стенки носа, 2−3 раза в день
Область применения: Ринит, полипы, сухость в носу
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