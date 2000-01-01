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Назальные капли Ринофреш

1000,00
р.
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Состав: сентипеда малая, борнеол дерева Капур, кунжутное масло, сапожниковия, магнолия, воробейник лекарственный, форзиция, масло мяты перечной
Фармакологическое действие:
  • спазмолитическое
  • противовоспалительное
  • увлажняющее
  • восстановление слизистой оболочки носа
Показания к применению:
  • заложенность носа
  • чувство зуда в носу
  • сухость в носу
  • частое чихание
  • затрудненное дыхание
  • ухудшение обоняния
  • хронический ринит
  • аллергический насморк
  • гипертрофия носовых раковин
  • атрофический ринит
  • синусит
  • медикаментозный ринит (лекарственно-индуцированный ринит)
Способ применения:
а) запрокинуть голову, закапать 1−2 капли
в) смочить ватную палочку, обмазать стенки носа, 2−3 раза в день

Область применения: Ринит, полипы, сухость в носу

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