Мазь от пролежней

Состав: коптис китайский, горький миндаль, мускус, мирра, сульфат железа, смола драконового дерева, ладан, китайский щитомордник, пчелиный воск, жир. Фармакологическое действие: антибактериальное действие, удаление мертвых тканей, регенерирующее действие (заживление и наращивание новых тканей) Область применения: антибактериальное действие против золотистого стафилококка, кандида альбиканс, кишечной палочки; изменение кислотно-щелочной среды поврежденного участка кожи, улучшение местного кровообращения; применяется для лечения пролежней любых видов. Способ применения: наружно 1) В первый день применения: очистить рану, промыть и продезинфицировать (перекись водорода и физиологический раствор), высушить рану при помощи медицинской ватной палочки, после этого нанести небольшое количество мази на рану стерильной ватной палочкой и наложить медицинскую марлю 2) В последующие дни лечения: использовать средство каждый день, очищая рану (обработка при перекисью водорода не требуется) 3) При тяжёлой степени пролежней (образование полостей): применить процедуру, описанную в пунктах 1 и 2, после этого смочить медицинский тампон в мази и аккуратно вложить в полость пролежня, наложить медицинскую марлю, ежедневно менять тампон 4) В первые дни использования средства возможно выделение жидкости из пролежня, при этом достаточно промокнуть жидкость стерильной ватной палочкой Срок годности: 2 года Объем: 20 г