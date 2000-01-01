Мазь от варикоза

Состав: (экстракты из компонентов животного и растительного происхождения) сколопендра, скорпион, китайская восковая пчела, китайский щитомордник, борец Кармихеля, сафлор красильный, гастродия высокая, пория кокосовидная, диоскорея ниппонская, грушанка японская, соломоцвет двузубый, эвкоммия Фармакологическое действие: нормализует циркуляцию крови, способствует устранению тромбов Показания к применению: варикозное расширение вен (кроме тяжёлой стадии с появлением язв на коже) Способ применения: наружно, нанести мазь на больной участок тела (не меньше 3 г), можно накрыть на 30 мин полиэтиленовой плёнкой, 2-3 раза в день; можно применять на всех участках тела, включая лицо (сосудистая сеточка на лице) Объем: 30 г Срок хранения: 2 года