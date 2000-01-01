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36 императоров
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Состав:
кожура мандарина, трава лофантуса морщинистого, корневище атрактилодеса крупноголовчатого, пория кокосовидная, корень соссюреи лопуховидной, плоды амомума плотного, корневище сыти круглой, плоды понцируса, плоды кардамона настоящего, плоды финика китайского, корневище свежего имбиря, корень сладкой солодки.
Профилактика и лечение:
нарушения мужской мочеполовой системы
простатит
нарушения репродуктивных функций у мужчин
повышенная утомляемость и хронический стресс у мужчин
половая дисфункция
слабый иммунитет
Способ употребления:
взрослым и подросткам по 6 драже 3 раза в день после еды
Продолжительность приема 1 курс (3 месяца).
Область применения: Для мужчин
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